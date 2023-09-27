اختيار ملكة جمال زيمبابوي من ذوات البشرة البيضاء يثير جدلا

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فازت الشابة الزيمبابوية برووك بروك جاكسون، وهي من ذوات البشرة البيضاء، بلقب ملكة جمال زيمبابوي.هذا القرار من لجنة التحكيم أثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أنها لا تمثل غالبية سكان زيمبابوي، وهذا بسبب بشرتها البيضاء، على عكس الغالبية من شعب زيمبابوي.