بعد قرار الجزائر بالانسحاب… الإعلان عن فوز المغرب باستضافة كأس إفريقيا 2025

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يأتي منح المغرب الأولوية لتنظيم المنافسات، بعد أن سحبت نيجيريا وبنين ملفهما المشترك، وقبلهما قررت الجزائر الانسحاب، بسبب النهج الجديد الذي يتبعه الاتحاد الجزائري في استراتيجية تطوير كرة القدم في البلاد..