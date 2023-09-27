بعد قرار الجزائر بالانسحاب… الإعلان عن فوز المغرب باستضافة كأس إفريقيا 2025
بعد قرار الجزائر بالانسحاب… الإعلان عن فوز المغرب باستضافة كأس إفريقيا 2025
يأتي منح المغرب الأولوية لتنظيم المنافسات، بعد أن سحبت نيجيريا وبنين ملفهما المشترك، وقبلهما قررت الجزائر الانسحاب، بسبب النهج الجديد الذي يتبعه الاتحاد الجزائري في استراتيجية تطوير كرة القدم في البلاد..
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.
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