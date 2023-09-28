الانحياز الطبي ضدّ النّساء... عنف وسوء في التشخيص

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الانحياز الطبي ضدّ النّساء... عنف وسوء في التشخيص

قبل 3 دقيقة

"الانحياز الطّبي ضد النساء"... التعريف المبسّط له هو عنف في غرف العمليات وحتى خلال الفحص الطبي وخطأ في التشخيص

"دنيانا" يناقش هذه الظاهرة وأثرها على صحة النساء اللواتي تعرضن لها.

الانحياز الطبي ضد النساء ليس قضية عامة وشاملة لكنه موجود وهو ظاهرة قديمة، فالنساء أحياناً يتعرّضن للإساءة والتمييز أثناء الحصول على الرعاية الطبية فيتم الاستخفاف بآلامهن وربطها بالأمراض النفسيّة وقد يصل التمييز إلى حدّ ممارسة العنف ضد النساء في غرف الولادة.

شارك في نقاش هذه الظاهرة كل من أسيل جلاد وهي طبيبة نسائية أردنية، وردة بو ضاهر وهي اختصاصية لبنانية التي عانت من تجربة تأخر التشخيص الطبي، أنسام سلمان وهي ناشطة نسوية عراقية، انتصار السعيدي وهي محامية مصرية تتابع قضية عنف الولادة، والممثلة اللبنانية أنجو ريحان. انضمّت إلى الحلقة عبر الزوم أيضاً سرى الروّاس من عُمان وهي استشارية طبية.