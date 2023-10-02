مزاعم حول إقامة علاقات جنسية بين خمس مجندات إسرائيليات وسجين فلسطيني

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مزاعم حول إقامة علاقات جنسية بين خمس مجندات إسرائيليات وسجين فلسطيني

قبل 46 دقيقة

منعت السلطات الإسرائيلية المجندات من العمل في السجون بعد مزاعم إقامة علاقات جنسية بين خمس مجندات إسرائيليات وسجين فلسطيني.

يذكر أنه كانت هناك دعوات متكررة لوقف خدمة المجندات الإسرائيليات في السجون مشددة الحراسة خاصة بعد مطالبة وزراء إسرائيليين، العام الماضي، بإجراء تحقيق في اتهامات باعتداء واغتصاب سجناء فلسطينيين لمجندات كن يعملن في حراسة السجون.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.