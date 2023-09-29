مدرسة هندية تربط الإرهاب بالإسلام في أسئلة امتحان تثير غضبا

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مدرسة هندية تربط الإرهاب بالإسلام في أسئلة امتحان تثير غضبا

قبل 11 دقيقة

أثار سؤال في امتحان بمدرسة بولاية أوتار براديش انتقادات واسعة بعد ربطه الإرهاب بالإسلام. وتطرق السؤال إلى النزاع بين الهند وباكستان على جامو وكشمير.

وأشار إلى أن على الحكومة الهندية التصرف بحزم وتعزيز قبضتها الإدارية على كشمير، وإيقاف ما أسمته التسلل الباكستاني.

السؤال أغضب أولياء الأمور المسلمين في المدرسة وسياسيين.

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