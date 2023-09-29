جايبة العيد ..هل طرق المسلسل السعودي باب المحظورات؟

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جايبة العيد ..هل طرق المسلسل السعودي باب المحظورات؟

قبل 24 دقيقة

أثار الإعلان الترويجي لمسلسل " جايبة العيد " السعودي حالة من الجدل والانقسام على مواقع التواصل، حتى قبل عرضه.

وتدور أحداث المسلسل الذي سيعرض على منصة نتفليكس، في إطار كوميدي اجتماعي ويروي قصة سيدة سعودية مطلقة تريد الزواج من شاب من أصول باكستانية لكنهما يصطدمان برفض أهلها.

كل ما يطرحه المسلسل من قضايا كان السبب في الهجوم عليه، لكنه كان سببا أيضا في تلقيه إشادات عديدة. ويرى البعض أن المسلسل أساء لـ "تقاليد وقيم" مجتمع المملكة المحافظ، في حين يحتفي آخرون بتطرقه إلى "قضايا معاشة عادة ما نريد إخفاءها".

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