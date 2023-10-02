الدوري الإنجليزي: لجنة الحكام تعتذر بعد إلغاء هدف صحيح لليفربول في شباك توتنهام

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بسبب غلط تحكيمي في مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، اعتذرت رابطة حكام الدوري الإنجليزي إلى فريق ليفربول وأوقفت حكم الفيديو "الفار" ومساعده بسبب عدم احتساب هدف ليفربول ضمن الجولة السابعة من منافسات البريمير ليغ.