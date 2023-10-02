كيف تتصدى السلطات في فرنسا لغزو بق الفراش للعاصمة باريس؟
كيف تتصدى السلطات في فرنسا لغزو بق الفراش للعاصمة باريس؟
تشهد العاصمة الفرنسية باريس انتشار موجة من "بق الفراش" في الأماكن العامة والخاصة.
ونشر فرنسيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق انتشار البق في دور السينما ووسائل المواصلات مثل القطارات.
وأدى انتشار البق إلى بروز نقاش في فرنسا، بعد أن دعت بلدية باريس إلى التصدي لهذه الحشرات، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها المدينة العام المقبل.
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