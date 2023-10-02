كيف تتصدى السلطات في فرنسا لغزو بق الفراش للعاصمة باريس؟

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وأدى انتشار البق إلى بروز نقاش في فرنسا، بعد أن دعت بلدية باريس إلى التصدي لهذه الحشرات، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها المدينة العام المقبل.