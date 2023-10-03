إلغاء مباراة بين الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني بسبب تمثال "قاسم سليماني"

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بعد استئناف المباريات الذهاب والإياب بين السعودية وإيران الشهر الماضي، ألغيت مباراة بين فريق الاتحاد السعودي ومضيفه نادي سباهان أصفهان الإيراني قبل موعد بدئها بقليل يوم أمس الأحد. الإلغاء جاء بعد اعتراض نادي الاتحاد على تمثال لقائد الحرس الثوري الإيراني السابق "قاسم سليماني" الذي كان منصوبا في أرض ملعب "نقش جهان" وتحديدا مقال مدخل لاعبي فريق الاتحاد السعودي.