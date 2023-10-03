لماذا تعرض الاتحاد الجزائري للكرة الحديدية لعقوبات قاسية من الاتحاد الدولي؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

لماذا تعرض الاتحاد الجزائري للكرة الحديدية لعقوبات قاسية من الاتحاد الدولي؟

قبل 54 دقيقة

قرر الاتحاد الدولي للكرة الحديدية إيقاف نشاط الاتحاد الجزائري لهذه الرياضة، وذلك لرفضه شعارات المثلية الجنسية خلال بطولة كأس العالم للشباب التي استضافتها مدينة وهران في شهر سبتمبر أيلول الماضي.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان رسمي أن الاتحاد الجزائري رفض الامتثال لدفتر شروط الاتحاد الدولي ومبادئ اللجنة الأولمبية الدولية، والتي تنص على عدم الإقصاء، وخاصة في حفلات الافتتاح والاختام وتوزيع الجوائز.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ