لماذا تعرض الاتحاد الجزائري للكرة الحديدية لعقوبات قاسية من الاتحاد الدولي؟
لماذا تعرض الاتحاد الجزائري للكرة الحديدية لعقوبات قاسية من الاتحاد الدولي؟
قرر الاتحاد الدولي للكرة الحديدية إيقاف نشاط الاتحاد الجزائري لهذه الرياضة، وذلك لرفضه شعارات المثلية الجنسية خلال بطولة كأس العالم للشباب التي استضافتها مدينة وهران في شهر سبتمبر أيلول الماضي.
وأوضح الاتحاد الدولي في بيان رسمي أن الاتحاد الجزائري رفض الامتثال لدفتر شروط الاتحاد الدولي ومبادئ اللجنة الأولمبية الدولية، والتي تنص على عدم الإقصاء، وخاصة في حفلات الافتتاح والاختام وتوزيع الجوائز.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا