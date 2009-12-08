النشيد الوطني: رمزية ام عبء؟...

يدور في الهند جدل حول نشيد وطني يتغنى بالهند ورموزها بشكل جعل بعض قادة المسلمين في البلاد يطالبون مسلمي الهند بعدم ترديد النشيد رغم أنه منذ عشرات السنين يُعد أهم نشيد وطني فيها.

تلك الدعوات أثارت نقاشاً حاداً بين فئات المجتمع الهندي بين من يعتبر أن عدم ترديد المرء هذا النشيد يعد عملاً لا وطنياً وتخلياً منه عن "هنديته".

لكن البعض رفضوا الكلام وقالوا إن النشيد هو مجرد أغنية وليس مقياساً للوطنية.

فأي الرأيين أصح؟ هل يمكن أن تكون معرفة النشيد الوطني مقياساً لوطنية المرء؟

هل نعرف فعلاً كلمات النشيد الوطني لبلادنا؟ وإذا كان الجواب "لا" أو "ليس كلها" هل يعني ذلك أننا أقل وطنية؟