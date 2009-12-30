اصوات العقد...

حمل العقد الأول من الألفية الثالثة الكثير من الأحداث، لكنه حشد داخله تغييرات حاسمة قلما اجتمعت في فترة زمنية بهذا القصر؛ عقد اختفت فيه معالم بأكملها للأبد ورحلت فيه أسماء وتراجعت فيه استخدامات؛ لكن الصورة ليست كلها قاتمة.

فقد حمل هذا العقد للبشرية الكثير من الأدوات والوسائل التي قاربت المسافات واختصرت الأزمنة وسهلت سبل الحياة والعمل. هي باختصار عشرية ليست كأي عشرية نحاول أن نتذكر أكثر معالمها مع ضيوفنا في ستديوهاتنا بلندن وديفون وبغداد.

رشا كشان ولؤي إسماعيل استضافا في الساعة الأولى من هذه الحلقة الخاصة ليزلي مكلوخلن الأكاديمي البريطاني بمعهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة أكستر، والدكتورة مرام مكاوي، المدونة والكاتبة السعودية التي أنهت مؤخراً درجة الدكتوراة في علوم الكمبيوتر، المحامي سعد جبّار الباحث بمعهد دراسات شمال إفريقيا بجامعة كيمبردج وخبير القانون الدولي. يمكن الاستماع إلى هذه الساعة عبر الضغط على جهاز التشغيل على هذه الصفحة.

أما ضيوف الساعة الثانية فهم قاسم حسن، مدير قسم الشرق الأوسط بأسوشيتد برس التلفزيونية، الكاتبة الصحافية بارعة علم الدين ومن بغداد الدكتور كاظم المقدادي أستاذ الإعلام بجامعة بغداد. يمكن الاستماع لهذه الساعة عبر الضغط على الرابط الموجود على يسار الصفحة.