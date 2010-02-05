هل إنفلونزا الخنازير أكذوبة؟

بعد أشهر من إعلان إنفلونزا الخنازير وباءا عالميا قد يصيب ثلث سكان الأرض ، بدأت الآن تتعالى أصوات تصف الوباء بأنه كان وهميا بل أن هناك من ذهب الى اتهام منظمة الصحة العالمية بتهويل حجم الوباء تحت ظغوط شركات تصنيع اللقاحات.

منظمة الصحة العالمية نفت كل هذه الاتهامات خلال جلسة مساءلة بهذا الشأن أمام مجلس اوروبا الاسبوع الماضي، ولا تزال تحذر من خطورة الفيروس وتدعو الدول الى ضرورة مواصلة وقاية مواطنيها من خلال التلقيح.

لكن مصداقية المنظمة والهيئات الصحية في عدة دول أصبحت الآن محل أستفهام. بل ان مواطني بعض الدول اصبحوا ينظرون بارتياب الى فيروس h1n1 و اللقاح المضاد له، كما هو الحال في الجزائر مثلا. التفاصيل في تقرير كريمة كواح.