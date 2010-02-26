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التدخين في السينما

  • 26 فبراير/ شباط 2010

سمية تحدثت أيضاً إلى دكتورة فاطمة العوا المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرّر من التبغ في مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة والتي أشادت بالمبادرة التركية