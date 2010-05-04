عاد الجدل حول قصص ألف ليلة وليلة ومدى تناسب محتواها مع ما ألت اليه التقاليد و الاعراف في المنطقة العربية الى الواجهة في مصر. حيث ارتفعت أصوات تطالب بتأديب كلام شهرازاد و تنقيحه أو اسكاتها الى الابد.

هذه القصص الشعبية التي ظهرت في بغداد في القرن الثالث عشر او الرابع عشر الميلادي مليئة بعالم السحر والخيال وكانت مصدر الهام للكثير من الكتاب والرسامين والمستشرقين حول العالم وقد ترجمت الى جل لغات العالم . لكن مجموعة من المحامين المصريين طالبوا بمصادرتها لانها من وجهة نظرهم تخدش الحياء العام وتتعارض مع القيم والاخلاق

ولم يقف الامر عند هذا الحد حيث طالبوا ايضا بالتحقيق مع ناشري هذا الكتاب من وزارة الثقافة المصرية لكن ادباء مصريين اعلنوا رفضهم التام لهذه الدعوة وقالوا انها تشويه لارث انساني لا يخص المصريين على حد تعبيرهم التفاصيل مع محمود السعيد من القاهرة.