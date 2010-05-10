ضيوفنا اليوم من نوع وشكل خاص. تارا الجاف فنانة كردية عراقية تغني وتعزف آلة لم يستضفها بي بي سي إكسترا من قبل، القيثارة أو الهارب Harp. كليهما، تارا والقيثارة، معنا هنا في الاستديو للمرة الأولى.

تارا الجاف موسيقية ومغنية كردية تعزف آلة القيثارة، الهارب، منذ عشرات السنين، اختيارها التعبير عن نفسها عبر هذه الآلة اختيار في مكانه كما يبدو بسبب عراقة حضور القيثارة في تراث بلاد الرافدين منذ آلاف من السنين.

خلال خمسة وثلاثين عاماً من الحياة في لندن ساهمت تارا في العديد من المشاريع الفنية المختلفة وقدمت حفلات عدة في مناسبات عدة. ويسعدنا أن نكون معنا وأن نتمكن من الحديث إليها والاستماع إلى صوتها وموسيقاها على الهواء مباشرة.

أهلاً بك في بي بي سي إكسترا. الهارب أو القيثارة، قلت إنك عشت تجارب مختلفة مع آلات وترية عدة قبل الاستقرار على الهارب. لماذا الهارب؟

هذه الآلة مرتبطة في أذهان كثيرين بالفرقة الموسيقية الكلاسيكية الغربية، رغم أنها تاريخياً تنتمي إلى حضارات عدة في الشرق الأوسط. لماذا برأيك؟