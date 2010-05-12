بريطانيا: تداول سلس للسلطة ؟

مضت الأيام التي تلت الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة البريطانية الأسبوع الماضي بوتيرة بدت بطيئة جداً؛ غموض في الصورة ومفاوضات تجري خلف أبواب مغلقة. تصريحات مقتضبة من هنا وهناك. حان وقت ولادة حكومة جديدة في البلاد لكن ساسة بريطانيا فشلوا في وضع مولودهم في الوقت المنتظر.

وفجأة تغير كل شيء. أصبحت وتيرة الأحداث سريعة مساء أمس الثلاثاء، وتوالت الإعلانات التي بدات باستقالة غوردون وتوجت بالإعلان عن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بين حزب المحافظين وحزب الديموقراطيين الليبرالين، يرأسها ديفيد كاميرون.

أربعة أيام تحاول منى با أن تختصرها لنا في أقل من ثلاث دقائق.