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الشيف اسامة السيد

  • 14 مايو/ أيار 2010

لمعرفة رأي الطباخين في موضوع الاكلات المتنازع على اصها, تحدثت هالة صالح الى الشيف أسامة السيد المعروف باطباقه المتنوعة من خلال القنوات التلفزية العربية.

و سألته أولا ان كان مهما بالنسبة له معرفة أصل الطبخات؟