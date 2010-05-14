الشيف اسامة السيد

لمعرفة رأي الطباخين في موضوع الاكلات المتنازع على اصها, تحدثت هالة صالح الى الشيف أسامة السيد المعروف باطباقه المتنوعة من خلال القنوات التلفزية العربية.

و سألته أولا ان كان مهما بالنسبة له معرفة أصل الطبخات؟