الجدية في نشرات الأخبار تعد عنصراً هاماً لدى كثيرين في جعلهم يتقبلون الجلوس أمام شاشاتهم والاستماع إلى ما يقال حول أحداث الوطن والعالم. لكن السنوات الماضية شهدت انتشاراً سريعاً لنمط جديد من البرامج الإخبارية التي تقدم الأخبار بشكل جديد. بشكل هزلي، وساخر، ومثير للضحك. ربما على مبدأ شر البلية ما يضحك.

هذه النشرات والبرامج الإخبارية الفكاهية شعبية جداً في الغرب، والبعض منها، كالبرنامج اليومي الأميركي الشهير The Daily Show وبرنامج Have I Got News For You في بريطانيا، صار مصدر المعلومة والخبر الرئيسي لدى كثيرين، بل إن بعضها حصل على جوائز كثيرة بسبب جودة المادة الصحفية والإخبارية التي فيها. ورغم ذلك تأخر انتشار هذا النوع من البرامج في العالم العربي.

موقع يو تيوب شهد إطلاق نشرة أخبار هزلية يقدمها شباب وصحفيون سعوديون يومياً تحت اسم نشرة التاسعة إلا ربع، تتناول الأخبار السعودية المحلية بطريقة غير مألوفة؛ كوميدية. هذه النشرة كسبت ببطء شعبية جيدة في البلاد. لكن البعض اعتبرها تسخيفاً وتشويهاً للأخبار وليس تقديماً وعرضاً لها.

لكن محبي هذا النوع من البرامح ومشجعيها يرون أنها تقدم، عن طريق نظرتها الساخرة والمستفزة أحيانا على الأحداث، جانباً من الحقيقة تعجز نشرات الأخبار الجادة عن التطرق إليه.