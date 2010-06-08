الإبر الصينية، الأعشاب، وحتى غاز الأوزون: يسميها ممارسوها طبا: "طبا بديلا" ممارسوا الطب البديل وتحديدا العلاج بالإبر الصينية استقبلوا بترحاب نتائج دراسة جديدة كشفت أن العلاج بالإبر الصينية يعمل على تحفيز مادة طبيعية مخففة للآلام داخل الجسم.

هذا النوع من الطب غير التقليدي أو الطب البديل ظل مثارَ جدل لسنوات طويلة، خاصة بسبب دراسات سابقة توصلت إلى نتائج متباينة بشأنه وبسبب عجز العلماء في السابق عن للتوصل لتفسير واضح حول الطريقة التي يعمل بها.

يأمل بعض مناصري الطب البديل أن يساهم هذا الكشف عن إعطاء مزيد من المصداقية لأنواع العلاج غير التقليدية، سواء تعلق الأمر بالعلاج بالإبر الصينية أو الأنواع الأخرى من الطب البديل: الذي نتعرف عليه أكثر في تقرير منى با