كأس العالم, حيث تلتقي الثقافات.

الفريق الألماني قوي، والفريق الكاميروني قاس بينما الفريق البرازيلي مراوغ. لطالما سمعنا كلمات تطلق على فرق كرة القدم المختلفة تكرر وصفها ووصف لاعبيها عبر السنين بأوصاف معينة بحيث يصعب على بعضنا التفكير بعيداً عنها.

وابتداء من اليوم، وعلى مدى شهر كامل، سيتسمر كثيرون من مختلف بقاع العالم ومن مختلف الأعمار والوظائف والمستويات التعليمية والاجتماعية أمام أجهزة التلفزة لمشاهدة فرق كرة القدم القادمة من دول مختلفة من قارات مختلفة تتنافس للفوز في مباريات كرة القدم، ووضع اليد على كأس العالم.

وفي اليوم التالي لكل مباراة ضمن هذه البطولة، سيجلس عشاق اللعبة سوية لتحليل اللعب وأداء الفرق واللاعبين. وهنا تأتي الآراء التي تطلق أحكاماً على أداء الفرق والتي يقول بعضها معلقون أحياناً، يربطون على الدوام بين اسلوب لعب معين وأبناء بلد معين. فهل هذا الربط في مكانه؟

في الجزء الاول من سلسة خاصة عن كرة القدم بمناسبة كاس العالم، تبحث منيرة الشايب في ما إذا كان اختلاف اساليب لعب هذه الرياضة له أي علاقة بثقافة الشعوب التي تنتمي إليها فرق الكرة أم ان كانت الأفكار الموجودة عن تلك الشعوب أفكارا نمطية لا تعكس الواقع.