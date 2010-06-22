طريقتان مختلفتان للتغلب عى الإكتئاب، فكيف يتعامل البشر بصفة عامة مع أزماتهم العاطفية؟ وهل يختلف تعامل الرجال والنساء معها؟ رضا الماوي تحدث إلى المتخصصة النفسية الدكتورة لبنى خريس