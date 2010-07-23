هل انت فقير ?

إن كنت تجني دولارا واحدا في اليوم فإنك تعيش فوق خط الفقر. كان هذا المقياس القديم المتعارف عليه لتصنيف الفقراء. ولكن الأمم المتحدة خلصت إلى أن هذا التصنيف يفتقد إلى الكثير من الدقة، فالمعيار الذي نقيس على أساسه الفقر يختلف باختلاف البلدان بل وحتى المناطق في دولة واحدة. لذا وضعت البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع جامعة أكفورد البريطانية مقياسا جديدا للفقر يقدم صورة متعددة الابعاد عن الناس الذين يعيشون في حالة فقر.

يأمل واضعو هذا المقياس الجديد في أن يساعد على توزيع وتوجيه موارد التنمية بشكل يخدم أكثر الفئات حاجة إليها. للمزيد من التفاصيل حول هذا المقياس الجديد للفقر تحدثت الزميلة منيرة الشايب إلى خالد ابو اسماعيل، مستشار الفقر لدى البرنامج الانمائي للامم المتحدة في المنطقة العربية، ومقره القاهرة