هل نملك المبدع ام ابداعاته؟

الجدل حول الكشف أو عدم الكشف عن الأوراق السرية للروائي والقاص فرانتس كافكا Franz Kafka، أثار العديد من النقاط المتعلقة بخفايا حياة الرجل وما يقف خلف بعض أعماله التي حيرت بعض تفاصيلها القراء والنقاد.

تلك الأوراق سلمها كافكا قبل وفاته لصديق له ليتخلص منها. لكنه لم يفعل. وظلت مخبأة في سويسرا وإسرائيل طوال أربعة عقود. ويُعتقد أنها تضم خطابات ومذكرات ورسوماً فيها الكثير من الأفكار والمعلومات الشخصية.

كثيرون ينتظرون بحماس شديد فرصة نشر هذه الأوراق للاطلاع على ما فيها. لكن كثيرين آخرين يرون أن حكماً بنشر الأوراق يشكل انتهاكاً لوصية كافكا وحرمة أسرار من الواضح أنه لا يريدها أن تعرف، حتى بعد رحيله.

لكن كافكا الكاتب ليس ملكاً لنفسه بل هو ملك لنا جميعاً، هكذا سيرد كثيرون، مضيفين أنه إذا كانت تلك الأوراق ستساعدنا في معرفة المزيد حول كتابات كافكا فلتنشر! من يملك المبدع؟ سؤال يجيب عليه إسلام السعدني في هذا التقرير.