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الخبير الاقتصادي الاردني غسان المعمر

  • 4 أغسطس/ آب 2010

المقارنة بين جمعيات حماية المستهلك في الغرب وبين نظيرتها في العالم العربي تقودنا الى الحديث عن الأسباب التي تقف وراء نجاح التجربة في الغرب. أحمد صلاح زكي سأل الخبير الاقتصادي الاردني غسان المعمر عن الأسباب الرئيسية وراء قوة لوبيات حماية المستهلك في الغرب.