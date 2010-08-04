المقارنة بين جمعيات حماية المستهلك في الغرب وبين نظيرتها في العالم العربي تقودنا الى الحديث عن الأسباب التي تقف وراء نجاح التجربة في الغرب. أحمد صلاح زكي سأل الخبير الاقتصادي الاردني غسان المعمر عن الأسباب الرئيسية وراء قوة لوبيات حماية المستهلك في الغرب.