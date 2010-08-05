عالم بلا نحل. هذا ما يحذرنا منه الكثير من العلماء الذين يشيرون إلى تراجع متسارع لأعداد النحل على وجه الأرض خلال العقدين الماضيين.

فالدراسات حول العالم تفيد بأن أعداد هذه الحشرات تراجعت خلال الأعوام القليلة الماضية خصوصاً بنسب كبيرة، ما يهدد بعواقب وخيمة.

لكن ما السبب؟ الباحثون وجهوا اللوم إلى سرعة تحول المناطق الزراعية إلى حضرية وتدهور الأوضاع البيئية على كوكبنا عموماً. لكن عنصراً آخر يتحمل برأي كثيرين المسؤولية الكبرى: الهواتف النقالة.

إذا يبدو أن اضطراب وانهيار مستعمرات النحل يرجع إلى تزايد الإشعاعات المنبعثة من أبراج التقوية والهواتف نفسها التي تجعل النحل عاجزاً عن التجوال بسلامة والعودة إلى خليته.

فإذا خيرتم قريباً بين الهواتف والنحل، أيها تختارون؟ فكروا في الإجابة بعد الاستماع إلى تقرير إسلام السعدني.