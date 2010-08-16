التواصل بين الشباب العربي

السفر وسيلة الكثيرين للتعرف على ثقافات وحضارات مختلفة والتواصل مع الآخر. وكثيرا ما نقصد بالثقافة المختلفة: ثقافة دولة أجنبية تتحدث بلسان غير عربي.

لكن ماذا عن التواصل بين العرب من دول مختلفة؟ وخاصة الشباب العربي؟

من يبحث على شبكة الإنترنت عن ملتقيات ثقافية وتنموية للشباب العربي يفاجأ بوجود الكثير من الفرص، حتى أن بعض المواقع قد تخصصت في الإعلان عنها وإرسالها بشكل دوري للمشتركين بها. والملاحظ هو إقبال الشباب والشابات العرب على حضورها.

إحدى هذه الفعاليات تم تنظيمه في مدينة مراكش المغربية مؤخراً تحت عنوان الجامعة الصيفية في محاولة لمحاكاة الجامعات الصيفية التي تنظم في الغرب.

الزميلة نانسي إبراهيم ذهبت إلى هناك لمتابعة هذا النشاط، وعادت التقرير التالي