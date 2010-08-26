كم من الوقت تقضي امام الشاشة؟

كم عدد الشاشات الموجودة من حولكم الآن؟ يكاد لا يخلو كل بيت من جهاز للتلفزيون، كما أن أجهزة الكمبيوتر أصبحت في متناول الناس أكثر من ذي قبل- في المنزل أو فيما يعرف بمقاهي الإنترنت.

أما الهواتف المحمولة ذات الشاشات فقد عرفت طريقها إلي يد أغلب الناس ايضا.

في أول دراسة بريطانية لتحديد عدد الساعات التي يقضيها الانسان في التعامل مع الوسائل الإعلامية والتنكنولوجية المنزلية، ثبت أن البريطانيين يقضون نصف حياتهم تقريبا في الاستماع إلى الراديو أو مشاهدة التليفزيون أو تصفح مواقع الانترنت عن طريق كمبيوتر أو هاتف محمول.

ترى هل يختلف الحال كثيرا في الدول العربية؟وماذا يترتب على الجلوس أمام الشاشات كل هذا الوقت؟

تقرير هند أكرم يحاول الإجابة على هذه الأسئلة: