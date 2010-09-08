الزواج المختلط

القلق على مستقبل البنت ومساعدتها بايجاد شريك لها لم يعد يقتصرعلى الامهات و الاباء فقط.

فيبدو أن هذه المهمة اصبحت تؤرق بعض رجال الدين و الساسة في دول خليجية أيضا. فقد اطلق مفتي امارة دبي الدكتور احمد الحداد دعوة الى ما سماه بترشيد زواج الامارتيين من غير الاماراتيات. و الهدف من هذه الدعوة حسب قوله هو الحد من عزوف الشباب عن التقدم لبنات البلد.

الاحصائيات تشير فعلا الى زيادة نسبة اقبال الاماراتيين على الزواج من أجنبيات لاسباب مختلفة. من بينها ارتفاع تكاليف الزواج من اماراتيات.

ومن جهة أخرى اثار نائب كويتي غضب البعض عندما طالب بتشجيع الكويتيتن على التزوج بكويتيات تجاوزن سن الاربعين من خلال مكافئة مالية قدرها خمسة عشرة الف دولار. المزيد حول هذا الموضوع في تقرير نانسي النقيب...