بريطانيا تشد الحزام

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تشهد بريطانيا هذه الأيام حدثا استثنائيا سيخلف آثارا سيشعر بها المواطن العادي لسنوات طويلة حسب توقعات الخبراء. فقد تم الإعلان عن تفاصيل أكبر خفض لميزانية الإنفاق الحكومي في بريطانيا منذ الحرب العالمية لمواجهة العجز الاقتصادي. الاحتمال الأكبر هو فقدان ما بين نصف مليون إلى مليون شخص لوظائفهم في القطاع الحكومي جَـرّاءَ هذه الإجراءات.

فما هو رأي الاقتصاديين في هذه الإجراءات؟ هل هي الحل الأمثل للضائقة التي تمر بها بريطانيا؟ أحمد صلاح زكي توجه بمجموعة من الأسئلة للدكتور أحمد صابر الخبير الاقتصادي – يمكنكم الاستماع للملف الصوتي عبر الرابط أعلى الصفحة.