د. جلال أمين أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكي

د. جلال أمين أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وهو يرى تدهورا بالأخلاق في بريطانيا. لكن البعض يعتقد أن بريطانيا لا تزال أحسن حالا من غيرها في مسألة الألتزام بالطوابير والنظام. ومنهم الكاتب الكويتي محمد النغيمش المتخصص في الإدارة . سألته هالة صالح عن تجربته الشخصية في الوقوف في الطوابير و التعامل مع الأماكن المزدحمة.