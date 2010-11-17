د. جلال أمين أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وهو يرى تدهورا بالأخلاق في بريطانيا. لكن البعض يعتقد أن بريطانيا لا تزال أحسن حالا من غيرها في مسألة الألتزام بالطوابير والنظام. ومنهم الكاتب الكويتي محمد النغيمش المتخصص في الإدارة . سألته هالة صالح عن تجربته الشخصية في الوقوف في الطوابير و التعامل مع الأماكن المزدحمة.
د. جلال أمين أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكي
- 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010
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