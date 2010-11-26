ميزان السعادة

بعد أن تمكن الخبراء من قياس طولنا وعرضنا ومساحات بيوتنا ودولنا وما في جيوبنا من نقود وما إلى غير ذلك، يبحث البعض منهم عن طرق قياس حجم سعادتنا. فالحكومة مهتمة بأن تعرف حجم سعادتنا الان. على أساس أن رفاهيتنا ورضانا عن ظروفنا وأحوالنا يجعلنا أكثر شعوراً بالسعادة.

نعم, الحكومة البريطانية تعتقد ذلك... فهي تريد أن تضع مؤشراً للرضا يشير إلى مدى ارتفاع وانخفاض معدلات سعادة البريطانيين.

يعني شيء شبيه بمؤشر البورصة لكنه بدل أن يحدد ارتفاع وانخفاض قيم الأسهم يحدد معيار ارتفاع وانخفاض قيمة شيء غير ملموس على الإطلاق: السعادة. لكن هل يمكن بالفعل قياس السعادة؟

هالة صالح سألت الدكتور المنصف شيخ روحه، أستاذ الشؤون المالية الدولية في المدرسة العليا للتجارة في باريس عن إمكانية هذا الشيء.