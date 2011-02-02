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تداعيات الاحداث في مصر

  • 2 فبراير/ شباط 2011

بعد دعوة القوات المسلحة صباح اليوم المصريين الى متابعة حياتهم اليومية وفض الاعتصامات لازال الالاف حتى الان في ميدان التحرير في وسط القاهرة خاصة الذين رفضوا ما جاء في خطاب الرئيس مبارك ليلة امس وما تضمنه من وعود بالتغيير رأى البعض انها لا ترقى الى مطالب المتظاهرين الشعبية.

لكن هناك فئة من المصريين الان تدعو الى اعطاء الرئيس المصري ونظامه الفرصة لتنفيذ تلك الوعود التي رأوا فيها تنفيذا لمطالب المتظاهرين.

الزميلة هند اكرم تحدثت الى مجموعة من الناس داخل مصر، وبعضهم كان لا يزال في وسط ميدان التحرير وسالتهم عن رد فعلهم على الخطاب.