تداعيات الاحداث في مصر

بعد دعوة القوات المسلحة صباح اليوم المصريين الى متابعة حياتهم اليومية وفض الاعتصامات لازال الالاف حتى الان في ميدان التحرير في وسط القاهرة خاصة الذين رفضوا ما جاء في خطاب الرئيس مبارك ليلة امس وما تضمنه من وعود بالتغيير رأى البعض انها لا ترقى الى مطالب المتظاهرين الشعبية.

لكن هناك فئة من المصريين الان تدعو الى اعطاء الرئيس المصري ونظامه الفرصة لتنفيذ تلك الوعود التي رأوا فيها تنفيذا لمطالب المتظاهرين.

الزميلة هند اكرم تحدثت الى مجموعة من الناس داخل مصر، وبعضهم كان لا يزال في وسط ميدان التحرير وسالتهم عن رد فعلهم على الخطاب.