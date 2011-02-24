الاوضاع الانسانية في ليبيا

الأخبار التي أتت من ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية أثارت قلق كثيرين ممن أشاروا إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. عددٌ تضاربت حوله المعلومات لكن معظم المراقبين يتفقون انه يصل الى مئات الجرحى والقتلى.

كثير من الجرحى وجدوا أنفسهم في حاجة لأساسيات الإسعاف الأولي لكن الأيام الأولى من الأحداث العنيفة في ليبيا لم تؤمن لهم ذلك. لكن الأمور بدأت تتغير في بعض مناطق ليبيا، والفضل في ذلك يعود إلى هدوء الأوضاع نسبيا هناك وفتح الحدود مع مصر، ما أتاح للمساعدات الطبية الوصول إلى الجانب الليبي.

لؤي اسماعيل تحدث الى الدكتور عبد الفتاح رزق، عضو مجلس نقابة الأطباء المصؤية، ومشرف إيصال قوافل المساعدات الطبية إلى ليبيا.