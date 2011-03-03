ما يقوله الزعماء، دون قصد!

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منذ انتفاضة تونس يتابع الناس باهتمام كل شاردة وواردة في التطورات السياسية في الدول العربية. وكل من تابع تلك التطورات راقب باهتمام أيضا الخطابات السياسية لقادة تلك الدول، سواء من تنحى منهم كحسني مبارك وزين العابدين بن علي أو من لا يزال في السلطة كزعماء ليبيا، والبحرين وعُـمان وغيرها. وراقب أيضا، باهتمام شديد ربما، لغة جسد أولئك الزعماء.

فكثيرون توقفوا عن محتوى خطاب القذافي بعد بدء الانتفاضة في ليبيا. إلا أن كثيرين آخرين علقوا على حركة يديه حيث كان يلوح بهما بقوة، خاصة في نهاية الخطاب. ونفس الشيء قيل عن خطابي الرئيسين التونسي والمصري.

منى با تكلمت مع الدكتورة ليلي شحرور، خبيرة علم النفس الاجتماعي ولغة الجسد لنتعرف على ما قاله لنا الزعماء العرب دون قصد. منى تحدثت معها عن الزعيم الليبي معمر القذافي، والتونسي زين العابدين بن علي، والمصري حسني مبارك.