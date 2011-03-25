مسابقة القصة القصيرة لبي بي سي اكسترا

قصص على الهواء هي مسابقة القصة القصيرة التي تجريها بي بي سي مع مجلة "العربي" التي نختار فيها كل اسبوع قصة ً جديدة وكاتبا جديدا.

القصة الفائزة تنشر هنا في هذه المساحة وعلى صفحات مجلة العربي، كما تقدم المجلة مبلغا رمزيا للفائز قدره مائة دولار امريكي..

شروط القصة بسيطة وهي الالتزام بخمسمائة كلمة كحد اقصى، ويمكنكم أن ترسلوا نسخة إلكترونية من القصة لبي بي سي إكسترا على العنوان التالي: bbcxtra@bbc.co.uk أو او لمجلة العربي. إنها فرصة لنا للاستماع إلى قصص قصيرة مكتوبة بأقلامكم أنتم على الهواء.

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القصة الفائزة لهذا الأسبوع: نفي نسر هرم

كم مضى عليك من الوقت وأ نت رهين الحقيبة .. ومتى بد أت تقو سا ت جسمك تؤ لمك .. وكيف واتت قاهرك القوة ليحشرك في هذ ا الحيز الضيق .؟؟ صد ى صو ت ابنك الأ صغر يأ تيك وأ نت واقف بجوار رصيف الطريق الذي طا لما شهد خطوك الواثق .. أصحابك القدامى يهشون لك .. يقابلونك بالأ حضا ن .. يد ا عبون طفلك الذي يتعلق بكفك .. بعض جيرا نك يصنعون حركة تشبه التحية العسكرية .. آ خرون ينهشو ن لحم ظهرك ..لكنك في كل الأ حوا ل تترك أ ثرا في المكان والوجد ان.

(ها أنت تقف وحيد ا .. كأ نك تضا ء لت الى الد رجة التي لا يلحظك فيها أ حد .. لا شيء يصل الى بو ق أ ذ نيك أ على من صوت ابنك الأ صغر يصيح بك بعدأن جمع ملا بسك في الحقيبة .. يأ مر ك أ ن تحل عن سما ئه .. هكذ ا نها يتك يا مربي الأ جيا ل .. آ ه .. أ ين هم الآ ن ؟؟ .....) ريح صرصرعا تية تحمل الحقيبة .. تطير بك .. قلبك يخفق .. ينتابك غثيا ن د وار حينما تهبط في فضاء فسيح .. تلا مسك خيوط الصبا ح .. يصطف الطابور .. أ ولا د وبنات .. بالزي المد ر سي .. وأ نت أمام مكبر الصو ت .. تلقي كلمتك في بر نا مج الا ذ اعة المد ر سية .. يهتفو ن : تحيا جمهورية مصر العربية .. تشاركهم بقوة تثير دهشة زملا ئك .. ترافقهم الى الفصل .. تؤدي طقوس كل يوم .. تشعربسعا دة عند ما تحيط بك براعم لطيفة إ ثر د قا ت جرس نهاية الدرس .. تبد أ تجوالك في شوارع المد ينة لإ نجاز برنامج الد روس الخصوصية .. تعود الى بيتك متأ خرا لتجد طفلك نا ئما .. لا تحظى منه الا بقبلة على خده الناعم .. لكنك ترضي بحظك ..)

تنظر الى ساعة معصمك لتكتشف أ نك في آ ونة منتصف الليل .. لا صو ت .. لا حركة ..وحد ك فوق الرصيف .. وخزا ت البرد تنخر في عظا مك .. تتذكر الكلمة الأ خيرة .. حل عن سمائي . ( سا محه الله من أ طلقه مثلا .. إ ن كبرإ بنك خاوي .. فعلت والله .. وهذ ه هي النتيجة .. جعلته يتزوج في شقتك بعد أن أ عطيت كل إ بن شقة في بيت بنيته بشقاء السنين .. ثلا ثة أبنا ء يسكنون معك في نفس المنزل لا تراهم .. وهاهو رابعهم قد نجح هو وزوجته في تحد يد إ قا متك في حجرتك معظم الوقت .. قطعة من الأ ثا ث مركونة حتى يتم التخلص منها .. واليوم كان التنفيذ .. الآن خسر ت كل شيء .. إذهب..إذ هب .. الأ مر واضح .. لكن ما يحيرك أ نك لا تميز هذا الصوت الذي يطارد ك .." إ ذهب .. إ ذهب".. من المتحدث؟ ..سؤالك المفضل لتلا ميذ ك في كل حصة شعر ..أ نت تلميذ بليد لا تعرف الا جابة .. أ نت حا ئر في تحد يد من يخا طبك بل وجود ك على قيد الحياة موضع ا لشك فمن يجزم أن التنفس دليل الحياة ؟