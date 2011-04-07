مقابلة مع الدكتور كمال العز

يوجد حولنا عقاقير يقول المروجون لها إنها "ذكية" لأنها تعمل على تحسين القدرات العقلية للإنسان. هذه العقاقير تستخدم لتحسين الذاكرة والتركيز والتفكير والحالة المزاجية والقدرة على التعلم إلى جانب العديد من الجوانب الأخرى.

ويقول العلماء إننا، لسبب ما، نستخدم قدراً ضئيلاً جداً من قدراتنا العقلية، وكثير من العلماء يحاولون أن يزيدو ذلك لنستخدم ربما عشرين بالمائة أو ثلاثين، أو حتى ربما مائة بالمائة من قدراتنا العقلية.

ولكن ما الذي يمكن ان يحدث لنا وللعالم عندها؟

هناك فيلم سينمائي الآن يناقش الأمر اسمه Limitless ويعتمد بطله على حبة تعطيه الكثير من القدرات الإضافية، الفيلم يخلط الواقع بالكثير من الخيال لكنه بالفعل يطرح العديد من الأسئلة التي حملتها هند أكرم إلى ضيفيها كامل عز الدين، اختصاصي أمراض الدماغ والجهاز العصبي، وحسين عبد القادر، أستاذ علم النفس والفلسفة.