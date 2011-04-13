هل انت مستعد للمخاطرة؟

اليوم نتساءل.. ماذا نعرف عن مفهوم المخاطرة؟ وما هي الأمور التي نعتبرها تحمل خطورة؟ وهل نعيش في خوف دائم من الإقدام على التصرف بسبب المخاطرة؟

البعض مثلا يعتبر ركوب الدراجة على الطريق مجازفة. ونجد آخرين يتسلقون الجبال ويقفزون من فوق مرتفعات. ولكن لو فكرنا جيدا .. حتى لو رفضنا كل أشكال المخاطرة الخارجية.. لا تزال هناك أخطار داخل المنزل.. كاستخدام الكهرباء والنار وغيرها .. والقائمة لا تنتهي.

هذه الأفكار أثارت فضول مجموعة من الباحثين البريطانيين في جامعة كامبريدج. لذا قرروا أن يصمموا اختبارا أو بحثا أطلقوا عليه اسم اختبار المخاطرة الكبيرة.

أراد الباحثون أن يعرفوا من خلاله كيف ينظر الناس بطرق مختلفة لكلمة مخاطرة.. وكيف يتخذون قراراتهم في الأمور غير معلومة العواقب. إليكم التفاصيل في تقرير هند اكرم.