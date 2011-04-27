مقابلة مع بسيمة الحقاوي رئيسة ُ منظمةِ تجديد الوعي النسائي المغربية

تعميم جديد في الأراضي الفلسطينية، يفرض اشتراط إبلاغ الزوجة الأولى بـِـنِيَّة ِ زوجها اتخاذ َ زوجة ثانية. هناك بلاد أخرى قطعت شوطا أبعد في تقنين مسألة تعدد الزواج وشددت الاشتراطات المطلوبة.

إحدى هذه الدول -المغرب- تفرض مدونة ُ الأسرة فيها قيودا صارمة على الزواج بإمراة ثانية كقدرة الزوج على توفير العدل مع الزوجة الاولى وإثبات وجود مبرر موضوعي واستثنائي للتعدد. فهل أدت هذه القوانين الى الحد فعلا من تعدد الزوجات؟

سؤال تجيب عليه بسيمة الحقاوي رئيسة ُ منظمةِ تجديد الوعي النسائي المغربية بالدار البيضاء.