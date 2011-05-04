يبدو أن الحديث عن مقتل أسامة بن لادن، ضمن عملية خاصة للجيش الأميركي في باكستان، لن يتوقف لأيام أو أسابيع، وربما لسنوات. هناك الكثير من الروايات التي تشكك في الرواية الأميركية، ويشكك في مقتل بن لادن مطالباً بتقديم دليل. هنا زادت المطالبات بعرض صورة لأسامة بن لادن ميتاً. البيت الأبيض يرفض لكن بعض الخبراء يقولون إن الصورة لا بد أن تجد سبيلها إلى النشر. لكن كثيرين يرفضون عرض هذه الصورة قائلين إنه لا يجوز انتهاك حرمة ميت بعرض صورته. نانسي النقيب تعالج الموضوع في تقريرها التالي، وتطلعنا أيضاً على ما يحيط به من جوانب قانونية.
عرض صورة الميت، مقبول أم مرفوض؟
- 4 مايو/ أيار 2011
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