صدى أصوات التعذيب..

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الحركات الاحتجاجية التي شهدتها مناطق مختلفة من العالم العربي مؤخراً كشفت للعلن عمّا بقي مستوراً لعقود طويلة من الزمان؛ الأساليب التي يلجأ لها المحققون لانتزاع اعترافات من موقوفيهم.

أساليب التعذيب الجسدي والنفسي المختلفة التي تتفنن بعض الأجهزة الرسمية في ابتكارها أصبحت شبه معتمدة لضمان ما يُطلق عليه بأمن البلاد وسلامتها. فلماذا ظل التعذيب مسكوتاً عنه كل هذا الوقت على الرغم من خروج بعض التقارير التي تثبت وجوده؟

وما الذي يجعل من يقومون بالتعذيب يستخدمون أساليب أقل ما توصف به بأنها مذلة وتحط من الكرامة الإنسانية. رضا الماوي ينظر في القضية خلال هذا التقرير الذي يبدأ بصوت أحد ضحايا التعذيب..