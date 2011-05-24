نصف الكوب الفارغ أم الممتليء؟

قل لي اي جزء من الكوب تنظر اقل لك من انت! هل المسائل دائما بهذه البساطة وهل يكفي ان ننظر بايجابية الى الامور والاحداث من حولنا كي نحيا حياة سعيدة ونحقق النجاح؟

هذا السؤال بات مشروعا خاصة مع كثرة الحديث في السنوات الاخيرة عن قوة التفكير الايجابي في التأثير على حياة الناس وظهرت الكثير من الكتب والمؤسسات التي تتحدث وتشجع على تطبيق نظرية التفكير الايجابي كمنهج دائم في الحياة.

ولكن هل يستطيع التفكير الايجابي لوحده ان يغير حياة الانسان الى الافضل؟ وهل هناك قواعد يجب اتباعها لتحقيق الغاية المنشودة؟ ماذا عن السلبيات؟ التفاصيل في تقرير سمر رضوان.