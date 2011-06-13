هرب الفتيات من منازلهن، ما هي الأسباب؟

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يتم الحديث في المجتمع السعودي في الفترة الأخيرة عن مشكلة لافتة تتمثل في ارتفاع حالات هرب الفتيات من منازلهن. وقد دفع هذا الأمر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى طلب إجراء دراسة حول المشكلة وأسبابها وسبل معالجتها ومدى تأثيرها على الفتاة الهاربة وأسرتها والمجتمع والأمن.

عدد الفتيات الهاربات لم يتجاوز الألف ومئتين حسب احصائيات الهيئة، ولكنها رغم ذلك وصفتها بالظاهرة. وتشير الدراسة إلى أن النسبة الكبرى من الهاربات تندرج في الفئة العمرية التي تتراوح بين ستة عشر وعشرين عاماً. فلماذا بدأت هذه المشكلة بالظهور، وما هي الأسباب الاجتماعية وراءها، وما هو رد فعل المجتمع والأسرة على ذلك؟ أسئلة طرحَتها سمر رضوان على الإعلامية السعودية حنان الزير: