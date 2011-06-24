كل المجتمعات تحاول ان تعاقب مرتكبي الجرائم و لكن بنسب وأساليب متفاوته، أحد أبرز العقوبات السجون .. والسجن مؤسسة يدخلها مرتكب الجريمة لقضاء العقوبة لكن بعض الدول تسعى كي تحوله مكانا لإعادة تأهيل السجين تمهيدا لعودته للمجتمع. وتقوم بعض الدول بالتخفيف من العقوبات مقابل دفع السجين للعمل المدني وخدمة المجتمع. الا ان دولا اخري تشدد من نظام العقوبات فيها رغبة منها في ردع و ترهيب مرتكبي الجرائم حتى لا يعودوا لتكرار ارتكابها. لكن كثيرين يقولون إن تحسين أوضاع المساجين، والانتباه أكثر إلى ما يجري في السجون سيكون له الدور الأفعل لتحقيق النجاح المنتظر من السجن، عقوبة وإصلاح. يونس آيت مالك بحث في هذا الموضوع.
السجن، تأهيل أم ترهيب؟
- 24 يونيو/ حزيران 2011
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