يمكنكم هنا الاستماع إلى حصاد أسبوع كامل من الأحداث والموضوعات والتقارير في حلقة بي بي سي إكسترا X أسبوع التي تذاع يومي السبت والأحد. يصحبنا في تقديم الحلقة ضيف خاص يستمع معنا ويُعلق على ما بالحلقة من موضوعات، ونستمع نحن منه إلى اختيارات مختلفة من الصحف والموسيقى العربية والعالمية.

تستضيف هذه الحلقة من إكسترا X أسبوع الدكتورة خديجة صفوت، الأكاديمية والكاتبة السودانية بأكسفورد، ومن موضوعات الحلقة: تأسيس دولة جنوب السودان وما يحمله الحدث من مدلولات لأبناء جنوب وشمال السودان، نستمع إلى بعض الأصوات التي سجلها بجوبا موفد بي بي سي نور الدين زورقي، ونتعرف على حال الفنانين المصريين الذي لم يعلنوا مساندتهم للثورة عند انطلاقها كما نتساءل إن كنا قد أصبحنا مصابين بهوس امتلاك الأجهزة الإلكتروينة الحديثة.

تصحبكم في هذه الحلقة رشا كشّان وليليان داود.