ما الداع للذهاب إلى الفضاء؟:الدكتور جورج حلو

مصدر الصورة NASA

حلق قبل أيام مكوك الفضاء الأميركي أتلانتيس في رحلته رقم مائة وخمسة وثلاثين والأخيرة له ضمن برنامج مكوكات الفضاء الأميركية الذي أطلق قبل ثلاثين عاماً.

ثلاثون عاماً من عمر هذا البرنامج الذي يعد في الواقع واحداً من أغلى برامج الفضاء في العالم، والذي بفضله حقق العلماء العديد من الاكتشافات والاختراعات. والبرنامج ليس إلا دليلاً على الأموال الطائلة التي تـُصرف حول العالم على إرسال رحلات إلى الفضاء منذ عشرات السنين. أموال تنفقها العديد من الدول، لماذا؟ ما الذي يستفيده عامة الناس من هذا الإنفاق الهائل على هذه الأبحاث؟ وهل على دول أخرى، نامية ربما، أن تفكر في إطلاق مشاريعها لاستكشاف الفضاء أيضاً؟

منى با اتصلت بالدكتور فاروق الباز، وباسم كامل اتصل بالدكتور جورج حلو لمناقشة الأمر.