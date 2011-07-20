التسليح أم التنمية، أم كليهما.

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الانفاق على التسليح يبتلع نسبة ملحوظة من ميزانيات كثير من الدول خاصة تلك الموجودة في مناطق تعاني من أزمات أو توترات سياسية. وهذا مشكلة بحد ذاته بالنسبة لكثيرين، لكن الإشكالية الكبرى تكون عندما يكون هذا الإنفاق الحكومي الكبير على التسلح في دول تعاني من مشاكل فقر وأمية أساساً، فالإنفاق هنا يكون على حساب برامج التنمية التي تحتاجها تلك الدول.

ورغم الفقر الشديد الذي تعاني منه شعوب الدول العربية، ومشاكل الأمية المرتفعة وغياب مشاريع التنمية المستدامة والمشاكل الاجتماعية وغيرها من الأزمات التي تمر بها المجتمعات العربية، يتجاوز إنفاق هذه الدول على شراء الأسلحة مائة مليار دولار أميركي كل سنة. ما أثار هذا الموضوع معلومات كشف عنها الأسبوع الماضي تقول إن الجزائر أنفقت ما يقارب 14 مليار دولار على شراء الأسلحة في الخمس السنوات الماضية. كما أن ميزانيات الدفاع في العالم العربي، حسب تقارير منظمات دولية عدة، تواصل الارتفاع. فهل تختلف أولويات الأنظمة العربية عن أولويات المجتمعات العربية؟ يونس أيت مالك يناقش الأمر.