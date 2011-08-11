هل تحب/تحبين حماتك؟

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نطرح السؤال بعد الجدل الذي أثاره تسرب رسالة بالبريد الإلكتروني بعثتها سيدة إنكليزية إلى خطيبة ابنها، توبخها فيها على أمور عدة معتبرة أنها عديمة اللياقة واللباقة، ولا تعرف أصول التعامل الاجتماعي، وما إلى ذلك. الرسالة تسربت وأصبحت حول العالم دليلاً على العلاقة السيئة مع الحماة. لكن هل علاقاتنا مع الحماة بهذا السوء؟ لماذا؟ منى با تناقش الأمر.

لا يمكن أن يوجد بيت دون مشاكل عائلية، وخلافات بسيطة أو معقدة بين أفراد الأسرة. لكن يوجد نوع واحد من الخلافات تشترك فيه الكثير من البيوت حول العالم: الخلافات مع الحمواة، مع أم زوجتنا أو زوجنا. خلافات ومشاكل موجودة منذ زمن بعيد جداً لدرجة أن واحدنا يضطر لأن يحلف أحياناً أن علاقته مع حماته جيدة أو جيدة جداً. لماذا؟ ومن أين تأتي هذه المشاكل؟ موضوع شائك، نستمع إلى نقاش له في تقرير منى با..