عندما يبلغ الآباء الشرطة عن أبنائهم

في خضم اعمال الشغب التي اجتاحت لندن مؤخرا، تابع الآلاف شاشات التلفاز باهتمام لمعرفة ما يحدث على الارض ، التقطت عدسات كاميرا بي بي سي صور المشاغبين ومن بينهم "آيفيس تشيلسي" التي كانت تلقي بالحجارة على سيارة للشرطة خلال الصدامات.

وكانت والدتها "أدريان" تشاهد الاخبار على التلفاز حين تعرفت على ابنتها ومباشرة قامت بالاتصال بالشرطة والابلاغ عن ابنتها. وكانت أيفيس، وهي بطلة رياضية في الثامنة عشرة من عمرها، دعيت عام 2009 في مجلس العموم بعد فوزها في مباراة لكرة القدم وقابلت كل من عمدة لندن ورئيس اللجنة الأوليمبية في لندن.

وعلى الرغم من أن أيفيس نفت التهمة التي وجهت لها، إلا أن قرار الأم بالاتصال بالشرطة للابلاغ عن ابنتها أثار أعجاب الكثيرين ولكنه لم يسلم من انتقاد البعض، خاصة الأمهات اللائي رأين في تصرفها قسوة

لكن السؤال هو متى يتخذ ولي الامر هذا القرار الصعب؟ نانسي النقيب تحاول الاجابة على هذا السؤال في التقرير التالي.