علاقة رجال الأعمال والسلطة

مصدر الصورة AFPGetty Images

أثارت الثورات في البلدان العربية تساؤلات عن الدور الذي يلعبه رجال الأعمال في دعم الأنظمة القائمة. فأصابع الاتهام وجهت مؤخراً إلى تجار المدن التي لم تتأثر بالاحتجاجات في سوريا مشيرة إلى علاقة قريبة بين رجال الأعمال والسلطة. وهي العلاقة نفسها التي برزت إثر اندلاع ثورتي تونس ومصر والتي أشير لها على أنها مشبوهة بين بعض رجال الأعمال وشخصيات بارزة في النظام. بالطبع لا يجوز التعميم، ولكن الشكوك تحوم حول علاقة الكثير من رجال الأعمال بالسلطة الحاكمة في عدد من الدول العربية.

هالة صالح تحدثت إلى محمود يوسف، رجل الأعمال المصري ومدير شركةميرا للنفط سابقا. وسألته إن كانت المصلحة تحتم قرب العلاقة بين التجار والسلطة: